السعودية | الجوازات تمنح الممثليات صلاحية إصدار جوازات السفر بدل المفقودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتحقيق مزيد من المرونة في حالات الطوارئ، منحت الجوازات السعودية، ممثليات المملكة في كل دول العالم، صلاحية إصدار تذكرة مرور مؤقتة أو إصدار جواز سفر جديد في حالة فقدان الجواز بالخارج. وكشفت الجوازات عن أربع خطوات رئيسية يجب اتباعها في حال فقدان جواز السفر خارج المملكة هي: الإبلاغ لدى أقرب مركز شرطة في الدولة التي يتواجد بها المواطن، ومراجعة ممثلية المملكة لرفع بلاغ فقدان الجواز مع إرفاق إثبات الفقدان، واستلام تذكرة مرور مؤقتة أو جواز سفر جديد بعد مراجعة الممثلية لتمكين المواطن من العودة إلى المملكة.

وأضافت الجوازات: أنه يجب مراجعة إدارة الجوازات في المملكة فور العودة لاستكمال إجراءات الفقدان.

وكان مؤشر (هينلي) العالمي أعلن ترتيب جوازات السفر العالمية لعام 2024 بمشاركة 227 دولة معترفًا بها في منظمة الأمم المتحدة. وكشف الترتيب الحديث عن تقاسم ست دول المركز الأول من حيث إمكانية السفر دون تأشيرة إلى عدد قياسي من الوجهات حول العالم.

وجاءت المملكة في المركز 98 عالمياً، متقدمة عن 2023م، اذ يمكن للمواطن السعودي دخول 89 دولة بلا تأشيرة مسبقة، ما يعزز من حرية التنقل ويزيد من الفرص السياحية والتجارية. كما جاءت المملكة في الترتيب الثالث عربياً.

وتعتمد (هينلي) على بيانات حصرية ورسمية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بالإضافة إلى قوة الناتج المحلي اقتصادياً، ويعكس التقدم في ترتيب جواز السفر السعودي تحسناً في العلاقات الدولية والاقتصادية، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للأعمال والسياحة.

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