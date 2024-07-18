شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. تنبيه من رياح وأتربة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم الخميس، منبهًا من رياح شديدة.

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً. طقس المدينة المنورة اليوم الخميس كما نبه أيضا من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3-1) كم/ ساعة.

وتشمل محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع ومركز الرايس.

ولفت إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

