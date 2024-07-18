السعودية | أرامكو تطرح سندات دولية بـ6 مليارات دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة أرامكو، اليوم (الخميس)، الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، بعدد إجمالي 30 ألف سند، وبقيمة اسمية للسند بلغت 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار.

وأضافت الشركة في بيان على تداول أن العائد بلغ 5.25% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و5.75% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 سنة.

وأوضحت أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

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