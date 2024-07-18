السعودية | بـ47 مئوية.. “الأحساء والصمان” تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و”السودة” الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.

وأوضح المركز أن الأحساء والصمان سجلتا أعلى درجة حرارة 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 46 مئوية في المدينة المنورة والدمام والخرج وحفر الباطن والدهناء، و45 درجة في الرياض وبريدة ووادي الدواسر والعلا ورفحاء والتنهات، و44 في مكة المكرمة وحائل والمجمعة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 19 درجة، والباحة 21 مئوية، والقريات 23.

وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير).

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

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