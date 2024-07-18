السعودية | القدية للاستثمار توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير هندسة الأعمال.

– مساعد أول التطوير التنظيمي/ تخطيط القوى العاملة.

– مساعد أول/ العلاقات العامة والاتصالات الإعلامية.

– مدير استراتيجية الرعاية الخاصة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يوليو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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