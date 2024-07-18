السعودية | 4 فروقات بين الضمان “المصنعي” و”الإضافي”.. في توضيح لـ”التجارة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت وزارة التجارة، أن هناك نوعين من الضمان على المنتجات؛ الأول هو الضمان “المصنعي” و”الثاني” يسمى بالضمان “الإضافي”.

وأوضحت التجارة أن “المصنعي” هو ضمان إلزامي بمدة محددة لا تقل عن عامين، ويبدأ من تاريخ الشراء الأول للمنتج، ويغطي العيوب والأعطال المصنعية، ويكون بدون مقابل مالي.

أما الضمان “الإضافي” فعرّفته الوزارة بأنه اختياري، ومدته تكون وفق شروط وضوابط معتمدة، ويبدأ من اليوم التالي لنهاية الضمان “المصنعي”، وتكون تغطيته وفق سياسة المنشأة التجارية والشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الضمان، وتكلفته المالية وفق شروط وضوابط معتمدة.

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