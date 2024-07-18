السعودية | السفير السريلانكي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية السيد عمر ليبي أمير أجود والوفد المرافق له أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكان في استقباله الأمين العام للمجمع سعد بن راشد الدوسري.

وخلال الاستقبال، شاهد الجميع عرضاً وثائقيّاً عن المجمع، يبرز الإنجازات والأرقام التي تحققت في طباعة المصحف الشريف، والتعريف بمختلف الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة التي أنتجها المجمع خلال عمله منذ وضع حجر الأساس، إلى وقتنا الحالي.

كما اطلع السفير على معرضٍ يحتوي على بعض إصدارات المجمع، والتعريف بساحة الإنتاج، وخطوات الإنتاج عبر جميع المراحل مع شرحٍ مفصَّل عن جميع ما تمر به إصدارات المجمع خلال الطباعة.

وأعرب السفير عن امتنانه للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين من خلال هذا المجمع.

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