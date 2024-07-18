شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القصيم‬⁩" يطلق التفعيل الرسمي لنظام الدعم الموحّد والان نبدء بالتفاصيل

نظام الدعم الموحّد

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، نظام الدعم الموحّد في مرحلته الأولى.وتستهدف إدارات التعليم، في مجالات (الخدمات المشتركة، خدمات المباني، الأمن والسلامة، خدمات التقنية).يأتي ذلك في إطار العمل على تسهيل طلب الخدمات، ورفع مستوى جودتها؛ لضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات.والدعم الموحد هو نظام مقدم من قبل وزارة التعليم لجميع المستفيدين؛ لرفع طلبات الدعم والبلاغات ومراقبة الأداء والرفع من مستوى الجودة.ويتميز بتوحيد قنوات الدعم الفني لمختلف قطاعات التعليم، ضمن منظومة واحدة ورقم اتصال موحد.