شكرا لقرائتكم خبر عن صور| صيادو الروبيان يترقبون موسمًا وفيرًا.. والطرادات الصغيرة تتصدر الإمداد والان نبدء بالتفاصيل

تجهيز مراكب الصيد

الدمام - شريف احمد - مع بدء العد التنازلي لانطلاق موسم صيد الروبيان في الأول من أغسطس، أعرب الصياد بفرضة دارين ”خليفة الدحيم“ عن تفاؤله بتكرار نجاح الموسم السابق، الذي وصفه بـ"الممتاز"، أو حتى تجاوزه لتعويض التكاليف الباهظة التي يتكبدها الصيادين لتجهيز مراكبهم.وأوضح أن ”الطرادات“ الصغيرة ستكون أول من يمد الأسواق بالروبيان في بداية الموسم، نظرًا لقرب مناطق صيدها من الفرضات، فيما ستحدد جولات ”اللنشات“ الكبيرة حجم الكميات المتوقعة لاحقًا.وقال: إن موسم الروبيان يبدأ من 1 أغسطس، وينتهي في 31 يناير 2025م، ويستمر 6 أشهر، كما هو متعارف عليه في كل عام، ونبدأ في الوقت الحالي بتعديل اللنشات وإعداد عدة الصيد.وأشار الدحيم إلى أن تكلفة تجهيز مركب صيد تصل إلى 45 ألف ريال، تشمل الماكينة والونش والأدوات الأخرى، معربًا عن أمله في أن يكون الموسم الجديد وفيرًا بما يكفي لتعويض هذه التكاليف الباهظة.بدوره، أكد الصياد بفرضة دارشين حسين علي آل حسين، أن معظم مراكب الصيد الصغيرة ”الطرادات“، والكبيرة ”اللنشات“، تتجه لصيد الروبيان في بداية الموسم، إذ تذهب الكبيرة بعيدًا عند الجبيل والخفجي والسفانية وغيرها، وتبقى أيام هناك، بينما تبحر الطرادات قريبًا من الفرضات خلال 12 ساعة.وأضاف: الطرادات هي من تمدّ الأسواق بالروبيان عند انطلاقة الموسم، لأن إبحارها يكون قريبًا من الفرضات، في حين تسهم عودة المراكب الكبيرة في إغراق الأسواق بالروبيان، وبالتالي هبوط الأسعار بشكل ملحوظ عن الأيام الأولى.وأكد آل حسين أن سعر الروبيان في بداية الموسم يتراوح بين 200 ريال و250 ريالًا لـ ”الحجم الصغير“، أما الروبيان الوسط فيصل بين 350 و500 ريال، مختتمًا: لن تتحدد كميات تواجد الروبيان إلا بعد عدة جولات من الصيد وخاصة للمراكب الكبيرة.