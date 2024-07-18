السعودية | “منشآت” تحصل على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة في الإدارة العامة للتقنية والحلول الرقمية، على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، نظير تطبيقها أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات والتوافق مع المعيار الدوليISO 20000 في مجال إدارة الخدمات التقنية.

وتعد شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات إحدى الشهادات الدولية التي توضح المعايير المتبعة لضمان جودة خدمات تقنية المعلومات وإدارة الخدمات الرقمية؛ بهدف تحسين أداء وجودة خدمات تقنية المعلومات، وتعزيز الثقة بين الجهة والعملاء والمستخدمين، كما تتضمن الشهادة مجموعة من المعايير والمتطلبات التي يجب على الجهة تنفيذها والتزامها بها للحصول على الشهادة.

وتسعى الهيئة من خلال جهودها الحثيثة إلى رفع مستوى جودة الخدمات التقنية المقدمة وضمان تلبية احتياجات العملاء والمستخدمين وتحسين كفاءة العمليات التقنية، لتطوير جودة خدمات تقنية المعلومات وزيادة رضا العملاء والمستخدمين، وإدارة المخاطر التقنية وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تحسين إدارة العمليات التقنية وتعزيز الاستدامة، والتقييم والتحسين المستمر للخدمات التقنية.

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