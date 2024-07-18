شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية نجم الشعرى بـ “الشعرى العبور” .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، سبب تسمية نجم الشعرى عند العرب بـ الشعرى العبور” ، مؤكداً على أنه النجم الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إن نجم الشعرى هو الأوحد الذي يعبر المجرة ، ولذلك بعض القبائل يسمونه بـ “الشعرى العبور” ، فيما يسمونه أهل الحجاز بـ “الشعرى اليمانية” ؛ نظراً لوقوعه فوق أرض اليمن ” .

وتابع : يسمى عند العامة أيضاً بـ “المرزم” ، لأن عند ظهوره تشتد درجات الحرارة وتبدأ الإبل ترزم أي تشتكي من شدة الحر.

واختتم الزعاق حديثه : ” إن الشعرى هو الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم في قوله تعالى «وأنه هو رب الشعرى» ، ومع مجئ الإسلام أبطل على العرب عبادته .