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الزعاق يكشف سبب تسمية نجم الشعرى بـ “الشعرى العبور” .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، سبب تسمية نجم الشعرى عند العرب بـ الشعرى العبور” ، مؤكداً على أنه النجم الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إن نجم الشعرى هو الأوحد الذي يعبر المجرة ، ولذلك بعض القبائل يسمونه بـ “الشعرى العبور” ، فيما يسمونه أهل الحجاز بـ “الشعرى اليمانية” ؛ نظراً لوقوعه فوق أرض اليمن ” .

وتابع : يسمى عند العامة أيضاً بـ “المرزم” ، لأن عند ظهوره تشتد درجات الحرارة وتبدأ الإبل ترزم أي تشتكي من شدة الحر.

واختتم الزعاق حديثه : ” إن الشعرى هو الوحيد الذي ذُكر صراحة في القرآن الكريم في قوله تعالى «وأنه هو رب الشعرى» ، ومع مجئ الإسلام أبطل على العرب عبادته .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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