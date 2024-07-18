شكرا لمتابعة خبر عن أول ظهور للتاكسي الطائر السعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد المملكة لإطلاق، خدمة التاكسي الطائر، لتعزيز قطاع النقل الجوي، ودعم التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل.

وكشف المختص بقطاع الطيران التجاري كابتن طيار راكان العبيد، عن صفقة بيع 100 سيارة أجرة طائرة كهربائيا مع مصنع ليليوم للطائرات الكهربائية بميونخ .

ونشر “العبيد” عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” تفاصيل عن صفقة الطائرة الكهربية الجديدة، من مقر المصنع .

وقال العبيد، أن الطائرة صغيرة تتميز بمداها العالي 250 كيلومتر، وفيها 13 محرك، ولها بطاريات كهربائية وتتسع لـ4-6 ركاب .

وأضاف: اشترت الخطوط السعودية منها 100 طائرة و ستكون موزعة على 5 مدن بالمملكة.