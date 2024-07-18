شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.. اعرف موعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول الموحد، للعمل بقطاعات وزارة الداخلية، على رتبة (وكيل رقيب - جندي) للرجال.
وتشمل القطاعات (المديرية العامة للأمن العام -المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي).
وظائف وزارة الداخلية
وستُستقبل طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 14/ 1/ 1446 ه حتى يوم الخميس 19/ 1/ 1446 ه وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).