شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.. اعرف موعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول الموحد، للعمل بقطاعات وزارة الداخلية، على رتبة (وكيل رقيب - جندي) للرجال.

وتشمل القطاعات (المديرية العامة للأمن العام -المديرية العامة لمكافحة المخدرات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية العامة للجوازات - القوات الخاصة للأمن البيئي).

وظائف وزارة الداخلية

وستُستقبل طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 14/ 1/ 1446 ه حتى يوم الخميس 19/ 1/ 1446 ه وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).

