شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية للعلا تشارك في حوار طريق الحرير ومنتدى العواصم القديمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مشاركتها في منتديين ثقافيين عالميين، "حوار طريق الحرير" في إسطنبول التركية، و"المنتدى الدولي للعواصم القديمة" في مدينة لويانغ الصينية، في إطار جهودها لبلورة الشراكة السعودية الصينية بشكل فاعل.
وضمت فعالية "حوار طريق الحرير"، التي أقيمت من 27 حتى 30 يونيو، العديد من المعارض والجلسات الحوارية، وشهدت جهودًا مشتركة لتمكين زيارات رسمية إلى العلا وغيرها من الوجهات.
وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها للحفاظ على الإرث الثقافي حيث أتاحت الفرصة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية القائمة وإقامة شراكات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تواصلها مع شركاء من الصين وغيرها من دول تحالف طريق الحرير لتطوير فرص جذب واستضافة الزوار الدوليين كجزء من تقديمهم للتراث المشترك.
وتُعد العلا أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف السياحي الدولي لمدن "طريق الحرير"، حيث تعمل إلى جانب 58 وجهة من 26 دولة على تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على التاريخ البشري المشترك.
مكانة العلا كأكبر متحف حي في العالمووفرت الفعاليتان منصتين مهمتين للهيئة لترسيخ مكانة العلا كأكبر متحف حي في العالم مع عديد الخبراء والمتخصصين في الثقافة والتراث وقادة القطاع السياحي من الصين وخارجها.
وضمت فعالية "حوار طريق الحرير"، التي أقيمت من 27 حتى 30 يونيو، العديد من المعارض والجلسات الحوارية، وشهدت جهودًا مشتركة لتمكين زيارات رسمية إلى العلا وغيرها من الوجهات.
وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها للحفاظ على الإرث الثقافي حيث أتاحت الفرصة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية القائمة وإقامة شراكات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تواصلها مع شركاء من الصين وغيرها من دول تحالف طريق الحرير لتطوير فرص جذب واستضافة الزوار الدوليين كجزء من تقديمهم للتراث المشترك.
وتُعد العلا أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف السياحي الدولي لمدن "طريق الحرير"، حيث تعمل إلى جانب 58 وجهة من 26 دولة على تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على التاريخ البشري المشترك.