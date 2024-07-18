شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل وفاة الطفل “جراح” الناجي من حادث العروس في طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فقدت أسرة عروس طبرجل الابن الأصغر “جراح” البالغ من العمر 7 سنوات وهو أحد الناجين من الحادث والذي دخل المستشفى بعد الحادثة، وتم دفنه بالأمس.

وبالعودة للتفاصيل: لقيت عروس مصرعها برفقة والديها وشقيقها، في حادث مروري مأساوي بمنطقة طبرجل بالقرب من مدينة الجوف، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد حفل زفاف الابنة المقرر.

وقال أحمد المزودي، أحد أقرباء الأسرة: الأسرة بأكملها تضررت من هذا الحادث المروع، حيث توفي الابن الأصغر جراح وتم دفنه بالأمس، كما تم نقل هاجر ٣ سنوات ومنى في الصف الأول ثانوي للمستشفى في الرياض بعد وجود إصابة خطيرة، بينما نجا الطفل سعود 10 سنوات وخرج من المستشفى.

وأضاف المزودي: ما حدث هو فاجعة كبيرة ومأساة ألمت بالأسرة كاملة بعد هذا الحادث الأليم، الذي أبكى أهالي طبرجل والذين كانوا ينتظرون أن يشاركوا هذه الأسرة فرحتهم بزفاف همس.

وتابع: : لازالت ذكرى والد همس تتردد في المدينة، فقد عرف عنه حب الخير وحسن الخلق، ولا يزال الناس يتداولون مقطعاً لإمامته للناس في أحد جوامع طبرجل.