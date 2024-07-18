شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرأس اجتماع مجلس إدارة ميدان الفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية، بمقر المحافظة اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة ميدان الفروسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس.ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالفروسية على مستوى المملكة وتطويرها وتنميتها.واطلع سموّه خلال الاجتماع على خطة واستراتيجية الميدان لانطلاقة الموسم القادم، مؤكدًا على أهمية سرعة إنجاز الأعمال الأنشائية بالميدان وتجهيزه وفق معايير الجودة