شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "الالتزام البيئي" يكشف عن نتائج المسح الميداني لقطاع التكييف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.