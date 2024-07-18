شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة "الملجمة" تجذب الزوار في بيت حائل بنسخته الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

صناعة الملجمة

الدمام - شريف احمد - جذب صناعة "الملجمة" الخشبية أنظار الكثير من زوار مهرجان بيت حائل "البيت بيتكم .. يابعد حيي" في نسخته الثالثة بمنتزه أجا بارك الترفيهي، حيث شاهدوا كيفية صناعتها التراثية من خشب الأثل.وبيّن المتخصص في صناعة "الملجمة" علي الحايطي، أنه يعمل في هذه الحرفة "نجارة الخشب" منذ أكثر من 14 عاماً، مبيناً أن "الملجمة" عبارة عن مطرقة مصنوعة من خشب الأثل تستخدم في تكسير الأجسام القوية، خلاف عدد من الاستخدامات المنزلية.وأشار إلى أنه يقوم على صناعتها بشكل مباشر ويومي أمام الزوار ويشاركهم التدريب في كيفية أخذ مقاساتها ونحتها، والطرق الفنية المستخدمة في إتقانها التي لاقت استحسان محبي هذه الصناعة من قبل هواة التراث.وأفاد أنه يقوم بصناعات خشبية متعددة خلاف صناعة الملجمة, م،ها أبواب الخشب بأحجام مختلفة وقوالب الحرفة مثل قوالب اللبن وغيرها، إضافةً إلى تصنيع منشاز السدو.