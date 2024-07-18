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الخريجي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكي لدى المملكة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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