شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

