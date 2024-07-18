شكرا لقرائتكم خبر عن منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 متبرع بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لـ (200) مواطن ومواطنة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.فيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن أحمد بن عبدالله آل عليه، إبراهيم بن فهد بن إبراهيم التويجري، أحمد بن صالح بن حامد آل سالم الوادعي، أحمد بن علي بن سالم آل ربعين الغامدي، أحمد بن علي بن محمد صالحو فلانه، أحمد بن محمد بن جابر السناني، أحمد بن محمد بن ذياب الهجاري الشريف، أحمد بن محمد بن عبدالله آل زيد الشريف، أحمد بن معيوف بن يحيا الوهادين الرشيدي، أحمد بن ناصر بن الحارثي الحسني الزهراني.شملت الأسماء، إسماعيل بن جمال بن إسماعيل كاظم، أنور بن امبارك بن معيض العصيمي، أحمد بن حسيان بن حمد العوني المطيري، أيمن بن صالح بن محمد آل ناصر، بالخير بن عبدالرحمن بن حسن القرني النخالي، بدر معتز فؤاد زللي، بندر بن سعيد بن مزيد الضباطي المطيري، بندر بن عواض بن إبراهيم النفيعي، تركي بن ضحيان بن عوده الشملاني العنزي، تركي بن عبدالرحمن بن حسن المريحل، جابر بن أحمد بن هادي اعوجي شراحيلي، جاسم بن صالح بن محمد الدوسري، جنادي بن عواجي بن حسن مدخلي.كما شملت الأسماء، جهاد بن بندر ابن عبد الرحمن آل درويش القرشي، حسن بن إبراهيم بن علي علا الله، حسين بن علي بن أحمد البلادي، حسين بن عويضه بن ظائف المقابيل العيسى، خالد بن محمد بن جميل المدني، خالد بن محمد بن علي بن دجمه القاسمي، خلف بن غازي بن بجاد الفريدي الحربي، خلف بن محمد بن سعد آل شافي الحلافي، راجح بن محمد بن عيسى معنقي مجرشي، رائد بن صالح بن عبدالله الشليلان، زياد بن خالد بن حسن السليمي الحربي، زياد بن مبارك بن لافي الظلام الشراري، زياد بن ياسين بن جابر طحاش مجرشي، سالم بن مقبول بن سالم المسعودي، سعد بن عوض بن سعد آل رفيع الشمراني، سعد بن محمد بن عبدالله آل فريه القرني، سعد بن ناصر بن راجع النفيعي العتيبي، سعد بن ناصر بن عايض الحترشي الشهراني، سعود بن إبراهيم بن محمد السيف الداوود.كما شملت الأسماء، سعود بن فيصل بن عبدالرحمن الفرحان الجربا، سعود بن ناصر بن سعود السحتي الشراري، سعيد بن عبدالله بن أحمد آل حجاج العمري، سلطان بن طويريق بن سعيد الشملاني العنزي، سلطان بن عالى بن ناصر الداموكي رشيدي، سليمان بن صالح بن سليمان العوذه، صالح بن علي بن مسعود آل عبيان اليامي، صلاح بن فرحان بن شامان السويدي الشمري، طلال بن خالد بن ضبيب الرمالي الشمري، طلال بن عبدالله بن حمدان الخزمري الزهراني، طلال بن محمد بن منصور الفقيري العنزي، عامر بن شمران بن مرعيد الربيعيه الشمري، عباس بن حسين بن صالح العساكر.كما شملت الأسماء، عبدالرحمن بن صويلح بن عبدالرحمن العرجان الذبياني، عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الشبيبي، عبدالعزيز بن رابح بن ضيف الله الروقي، عبدالعزيز بن صالح بن محمد العسيمي، عبدالله ابن هادي ابن دليم آل طلحان القحطاني، عبدالله بن سالم بن شايع آل مسعد القحطاني، عبدالله بن شتوي بن محمد آل غاشي الجهمي، عبدالله بن ضاوي بن فلاح العطياني العتيبي، عبدالله بن محمد بن حمد آل فريو القحطاني، عبدالله بن محمد بن سليمان جرشبي مجرشي، عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي، عبدالله بن محمد بن علي بن مكران آل غربان، عبدالله بن محمد بن يوسف حكمي، عبدالله بن منير بن ضيف الكريم المدني، عبدالله بن موسى بن وراد آل راشد الحربي، عبدالله بن نافع بن بلقاسم العقيلي الفقيه، عبدالله بن يحي بن شوعي مغوري، عبدالمحسن بن عبد العزيز بن علي آل عامر القحطاني، عبدالوهاب بن ضحى بن سعين الدرويش الحازمي، علي بن حسين بن شبيلي هلمان شراحيلي، علي بن حسين بن عبدالله المعيبد.كما شملت الأسماء، علي بن خليف بن زومان السبيعي العنزي، علي بن راشد بن ناصر آل عقيل، علي بن سعيد بن عيد الدقيقي الحويطي، علي بن سوادي بن عبده كعبي، علي بن صالح بن علي آل مرزوق الزبيدي، عمر بن حمود بن أحمد الزقلي الهلماني، عمر بن علي بن محمد النويس، عمر بن معيض بن عبدالله البشيري الزهراني، عيد بن صالح بن عليان المهيمزي رشيدي، فارس بن سند بن عبد الله العمري، فارس بن محمد بن مسلم الخرفاني الدوسري، فايز بن مبخوت بن عيظه بن معروف آل شملان، فرحان بن سعيد بن سالم الجماعين الدوسري، فهد بن حسن بن قاسم اليماني، فهد بن فرج بن سعد المسيلي الحارثي، فهيد بن معوض ابن حميد المخلفي الحربي، فواز بن عبدالعزيز بن عزيز الساطي.​​​​​​​كما شملت الأسماء، فواز بن عيد بن عاصم الشمشم المطيري، فواز بن يحي بن حسن غزواني، فياض بن ناوي بن عذاب السبيعي العنزي، فيصل بن خالد بن شويمي الغييثي الدوسري، فيصل بن قاعد بن صنهات الشعبي الحربي، فيصل بن معيض بن مبرك الثبيتي، قاسم بن لفا بن لافي العزيزي المطيري، ماجد بن خضران بن مسفر المرعي الغامدي، ماجد بن رغيان بن صلبي العوفي، ماجد بن صالح بن لافي العوفي الحربي، ماجد بن عبدالله ابن محمد الرقيب، ماجد بن محمد بن عيد العصيمي العتيبي، محمد بن أحمد بن إبراهيم العبودي، محمد بن حسن بن محمد المحمد، محمد بن ركاد بن خليفه السعدي.​​​​​​​كما شملت الأسماء، محمد بن زايد بن علي مجرشي، محمد بن سعد بن بحيري البحيري، محمد بن سعود بن صالح الدبل، محمد بن عابد بن عبد الله اللقماني، محمد بن عبدالخالق بن عبد الله آل عبد الخالق القرني، محمد بن علي بن علي قيسي، محمد بن علي بن محمد آل حشاش القحطاني، محمد بن عيد بن حبيب الرمالي الشمري، محمد بن عيد بن سالم السالمي الحربي، محمد بن فريح بن هليل التومي الشمري، مشاري بن حسن بن حسن آل جمعان الحارثي، مشعل بن سالم بن مشعل المنصوري الشمري، مشعل بن صبار بن مجنان السبيعي العنزي، نوار بن سليم بن حمود الطويرقي.​​​​​​​كما شملت الأسماء، نواف بن فرج بن سلامة السبيعي العنزي، ياسر بن رضا بن محمد بن علي عبدالحي، ياسر بن سعد بن عوضه المنهبي الزهراني، ياسر بن عبدالله بن نعام المستوري السلمي، يحي بن حسن بن علي مسملي، يحي بن عبدالله بن معيض آل عمران القحطاني، يحيي بن معبد بن محمد مجربي.​​​​​​​كما شملت الأسماء، أجيال بنت جهز بن صالح الظويفري المطيري، أحلام بنت سعد ابن شايع آل سعيدان القحطاني، أسماء بنت مدله بن حاجي المطيري، أشواق بنت محمد بن مساوى آل حمد صميلي، أفراح بنت حافظ بن يحيى فقيهي، العنود بنت مساعد بن إبراهيم العبدان، العنود بنت يحيى بن علي شويش، الهنوف بنت عبد الرحمن بن سعد المجحدي، أماني بنت منيف بن راشد الجماعين الدوسري، أمل بنت ربيع بن سالم العبسي، أمل بنت محمد بن ناصر العبد الكريم، أميره بنت عبد المغني بن حسن قايد.​​​​​​​كما شملت الأسماء، انتصار بنت عقيل بن حسين آل شربه الصلاحي، إيمان بنت محمد بن حسن الحمزي، أريج بنت محمد بن عبدالله آل بركات الزبيدي، أمل بنت حسين بن علي آل جضر، أمل علي بن أحمد بن خضير الدندني الزهراني، أميره بنت عبيد الله بن عتيق الحسونات العطوي، بشاير بنت عبد الله بن سليمان المحمادي، تهاني بنت محمد بن علي خيري، جميلة بنت عواض بن عطية الثبيتي، جواهر بنت سعيد بن ضيف الله السميري الجهني، جودي بنت سليمان بن براهيم الهيضل.​​​​​​​كما شملت الأسماء، حليمة بنت عبد الله من على دبيس الغامدي، حنان بنت علي بن يحي مجرشي، حنين بنت حبيب بن هاشم المحجوب الشريف، خلود بنت مضحي بن سعد ال حسن الشهري، دلال بنت محمد بن مسعود ال سعد الزهراني، رانيا بنت محمد بن مطلق الرفاعي الغامدي، ربى بنت منصور بن داود فلمبان، رحيل بنت حسن بن قاسم الغزواني، ريم بنت طارق بن يوسف عابد، ريم بنت عبد الرحمن بن علي الثابتي الشهري، ريم بنت مذكر بن عصام العمري الحربي، زهراء بنت علي ابن سالم الجهني، زينب بنت محمد بن حسن الشريده، ساره بنت ناصر بن فهيد آل خليف الدوسري.​​​​​​​كما شملت الأسماء، سعاد بنت عبده بن مبروك آل مسعود، سعاد بنت علي بن يحي آل خليفه الغامدي، سميره بن حسن ابو زيد بن محمد الراجحي الشريف، شاره بنت عبده بن حمد آل احمد الكناني، شروق بنت محمد بن علي آل هادي الشمراني، صباح بنت محمد ابن مريع سفياني، صفية بنت قريط بن ثروي العنزي، طيبه بنت علي بن محمد جعفري، غيثه بنت عبد الله ابن حسن الزهراني، غيم عيد بن فيصل بن عيد المغربي المالكي، فاطمة بنت مكي بن علي الخويلدي، فاطمه بنت حمد بن سعد الله قيسي، فاطمه بنت سعيد بن هادي دحباش، فاطمه بنت عبد الله بن ناشي الشيباني العتيبي.​​​​​​​كما شملت الأسماء، فاطمة بنت محمد بن غالب آل حسن السيد، فاطمة بنت مهدلي بن أحمد العرافية السيد، فايزة بنت عبدالله بن حامد ظافر ال حامد العمري، فتحية بنت عبد الكريم بن احمد البراهيم، فوزيه بنت محمد بن علي آل ظافر القحطاني، مرام بنت فايز بن علي حمومان، منار بنت حمود بن صالح الدعجاني العتيبي، منى بنت عبدالله بن عجب آل مهدي القحطاني، منيره بنت مسعود بن سعيد المرواني الجهني، منيره بنت مشعل بن ثواب السبيعي، ميعاد بنت جابر ابن محمد المحوري.​​​​​​​​​​​​​​كما شملت الأسماء، ندا بنت محسن بن بادي القثامي، نداء بنت عثمان ابن رزق الله الكبيري الغامدي، ندى بنت محمد بن عبدالله الثوري السبيعي، نوره بنت أحمد بن عبد الرحمن الطلحه، نوره بنت فهد بن منصور بن زيد، هاجر بنت علي بن احمد سوادي، العنود بنت عبد الكريم بن يحي جماح حمدي، هند بنت أحمد بن حسين ذبالي، وسن علي بن محمد بن احمد آل عليان الحارثي.