شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي سيرا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.

