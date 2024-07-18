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شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الشورى" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع "رئيس النواب البحريني" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، وذلك بمقر مجلس النواب في العاصمة المنامة.
ورحب رئيس مجلس النواب, برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين، متمنيًا له والوفد المرافق طيب الإقامة.
أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الجلسة, أهمية العمل الثنائي المشترك، والدور المهم الذي يشكله في تعميق وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين، والشراكة الإستراتيجية المتطورة في شتى المجالات، كما جرى خلال جلسة المباحثات بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد وقع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب البحريني عقب جلسة المباحثات, مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس النواب في مملكة البحرين، تهدف لتطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك في مختلف المجالات من أجل توطيد وترسيخ علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ويشمل التعاون بين المجلسين عدداً من المجالات المتعلقة بـتشجيع تبادل الوفود البرلمانية بين الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل والابتكار، وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أشارت مذكرة التفاهم إلى عقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وتبادل الزيارات والتعاون في شتى المجالات التي تخص الأمانتين العامتين في المجلسين.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني ، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي ، والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.
فيما حضرها من الجانب البحريني النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب محمد موسى البلوشي نائب رئيس بعثة الشرف.
ورحب رئيس مجلس النواب, برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين، متمنيًا له والوفد المرافق طيب الإقامة.
عمل ثنائي
أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الجلسة, أهمية العمل الثنائي المشترك، والدور المهم الذي يشكله في تعميق وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين، والشراكة الإستراتيجية المتطورة في شتى المجالات، كما جرى خلال جلسة المباحثات بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مذكرة تفاهم
وقد وقع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب البحريني عقب جلسة المباحثات, مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس النواب في مملكة البحرين، تهدف لتطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك في مختلف المجالات من أجل توطيد وترسيخ علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ويشمل التعاون بين المجلسين عدداً من المجالات المتعلقة بـتشجيع تبادل الوفود البرلمانية بين الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل والابتكار، وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين، إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لقاءات برلمانية
كما أشارت مذكرة التفاهم إلى عقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين، وتبادل الزيارات والتعاون في شتى المجالات التي تخص الأمانتين العامتين في المجلسين.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني ، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي ، والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.
فيما حضرها من الجانب البحريني النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب محمد موسى البلوشي نائب رئيس بعثة الشرف.