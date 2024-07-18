شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف ، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية .

وأكدت المملكة في بيان لها ، أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية ، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل .