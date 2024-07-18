شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الحرمين تنظم ورشة عمل لتحسين التنقل بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "تحسين تجربة التنقل للطواف والسعي بالمسجد الحرام" سعياً من هيئة العناية بالحرمين الشريفين في تمكين الشركات الوطنية للإسهام في تحسين تجربة ضيوف الرحمن. خدمة التنقل داخل المسجد الحرام و‏تهدف الهيئة إلى تصميم وتنفيذ منظومة تنقل للمسجد الحرام وخصوصاً لأداء شعيرتي الطواف والسعي، تبنى على الممارسات المثلى، لتقديم تجربة مميزة لأكثر من 7 ملايين مستفيد سنوياً.

يذكر أن الهيئة ممثلة بإدارة خدمات التنقل، تقدم خدمة التنقل داخل المسجد الحرام في المسعى والمطاف والسطح، عبر سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منها (5000) عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات. سيارت الجولف لنقل كبار السن وتقوم الإدارة بمتابعة وتشغيل سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات الجولف، إضافة لتنفيذ الهيئة خدمة جديدة؛ تهدف إلى تسهيل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثل الخدمة في توفير 50 عربة قولف على سطح المطاف.

وتوفر الخدمة عربات جولف مجهزة بمقاعد ملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة, فيما تقوم إدارة التنقل بالمتابعة الميدانية، لضمان التزام العاملين على العربات بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة, بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.