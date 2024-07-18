شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط 7 وإحباط تهريب 76 كيلو من القات و11.893 قرصًا مخدرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (11,893) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (76) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الروضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.