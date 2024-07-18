شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يشيد بدور مجلس الشورى السعودي في توطيد العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل



ورحب جلالته برئيس مجلس الشورى الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من الرخاء والتطور.

تعاون وطيد وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية

وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في توثيق الأواصر التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، مُشيداً بالدور المهم لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في تعزيز وشائج القربى والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين.

وبارك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني والشورى السعودي بما يسهم في توسيع وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ترسيخ الروابط الأخوية من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً حرص جلالته واهتمامه الدائم بترسيخ الروابط الأخوية والصلات المتينة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى , أعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي , والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني , والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي , والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي. الدمام - شريف احمد - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.ورحب جلالته برئيس مجلس الشورى الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لمملكة البحرين حكومة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار.فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من الرخاء والتطور.وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية متجذرة وراسخة وما وصل إليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى رفيع على جميع المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين.وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في توثيق الأواصر التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، مُشيداً بالدور المهم لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في تعزيز وشائج القربى والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين.وبارك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني والشورى السعودي بما يسهم في توسيع وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً حرص جلالته واهتمامه الدائم بترسيخ الروابط الأخوية والصلات المتينة بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى , أعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي , والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني , والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي , والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.