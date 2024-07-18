شكرا لقرائتكم خبر عن وفقاً للكود السعودي.. هيئة الطرق توضح مدلولات ألوان الأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

كود الطرق السعودي

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن مدلولات ألوان أرصفة الطرق وفقاً لكود الطرق السعودي، إذ أوضحت الهيئة أن اللون الأصفر والأسود يدل على منع الوقوف.فيما يدل اللون الأسود والأبيض بالسماح بالوقوف بجانب الطريق، أما اللون الأحمر فهو مخصص لمركبات الطوارئ.وتدل الأرصفة ذات اللون الأزرق والأسود بأن هذه المواقف مواقف مدفوعة.يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي بهدف توحيد معايير ومواصفات الطرق لجميع الجهات المنفذة، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودتها وسلامتها وتعزيز استدامتها.