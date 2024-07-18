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وفقاً للكود السعودي.. هيئة الطرق توضح مدلولات ألوان الأرصفة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن مدلولات ألوان أرصفة الطرق وفقاً لكود الطرق السعودي، إذ أوضحت الهيئة أن اللون الأصفر والأسود يدل على منع الوقوف.
فيما يدل اللون الأسود والأبيض بالسماح بالوقوف بجانب الطريق، أما اللون الأحمر فهو مخصص لمركبات الطوارئ.

كود الطرق السعودي

وتدل الأرصفة ذات اللون الأزرق والأسود بأن هذه المواقف مواقف مدفوعة.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي بهدف توحيد معايير ومواصفات الطرق لجميع الجهات المنفذة، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودتها وسلامتها وتعزيز استدامتها.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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