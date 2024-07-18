شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تحصد المركز الأول في جائزتين ضمن جوائز "الموارد البشرية" لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

تطوير بيئة العمل

الدمام - شريف احمد - حصدت وزارة الحج والعمرة وللعام الثاني على التوالي؛ المركز الأول في الجوائز التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في فئة الوزارات الأكثر تحقيقاً للارتباط الوظيفي، كما حصدت أيضًا المركز الأول في جائزة "نضج ممارسات الموارد البشرية" للعام 2023، في فئة الوزارات.وحققت وزارة الحج والعمرة أعلى مؤشر قياس للارتباط الوظيفي في فئة الوزارات، بنسبة 93.40%، كما حصلت على تقييم 3.09 من 4 بصفتها أكثر الوزارات تحقيقًا لنضج ممارسات الموارد البشرية للعام 2023، وذلك في إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتمكين الموظفين من الإسهام في تحقيق المستهدفات، من خلال تحسين بيئة العمل وجعلها رائدة ومحفزة للإبداع والابتكار.ويسعى برنامج الارتباط الوظيفي إلى قياس احتياجات الموظفين في 7 مجالات رئيسية، وقياس مستوى بيئة العمل لدى الجهات الحكومية, وتعزيز الانتماء ومدى شعور الموظف بالرضا في عمله.ويعد تطوير بيئة العمل من الأولويات لتعزيز الأداء، وتأمين أفضل الممارسات لتحقيق الارتقاء المهني، في انعكاس لجهود وزارة الحج والعمرة واهتمامها الدائم بتطوير بيئة العمل، وتوفير قدرات وخبرات عملية قادرة على إحداث تأثير إيجابي في تجربة قاصدي الحرمين الشريفين.يذكر أن برنامج الارتباط الوظيفي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز وإيجاد بيئة عمل محفزة، تسهم في تحسين أداء موظفي القطاع العام، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.