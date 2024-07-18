شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأحساء الأعلى حرارة في المملكة والدمام الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، فقد سجلت الأحساء 48 درجة مئوية.

وجاءت الدمام في المرتبة الثانية مسجلة 47 درجة، ثم القيصومة والمدينة المنورة وسجلتا 46 درجة مئوية.

وبـ45 جاءت رفحاء ووادي الدواسر في المرتبة الرابعة.