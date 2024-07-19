شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. موجة حارة على 3 أماكن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
يشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #الخرج #السليل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 18, 2024
للتفاصيل https://t.co/1ghMS2qB6e #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/YyoGXBQBxB