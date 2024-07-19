شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. موجة حارة على 3 أماكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)