شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تنظم ورشتي عمل عن "سهولة الأعمال" و"المنظمات غير الربحية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض ورشتي عمل عن "رفع مستوى سهولة الأعمال في القطاع الصناعي، والتعريف بالمتطلبات اللازمة للجهات الحكومية الشريكة"، و"المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين"، وذلك بحضور عدد من المستثمرين.

واستعرضت الورشة الأولى "رفع مستوى سهولة الأعمال في القطاع الصناعي، والتعريف بالمتطلبات اللازمة للجهات الحكومية الشريكة"، وتناولت عدة محاور، منها قياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة من الوزارة، ومناقشة التحديات التشريعية للقطاع الصناعي، والآراء حول الخدمات الصناعية ومقترحات التطوير.

برامج المسؤولية المجتمعية

فيما تناولت الورشة الثانية "المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين" التعريف ببرامج المسؤولية المجتمعية في قطاع الصناعة والتعدين، وبناء القدرات للعاملين من خلال القطاع غير الربحي.



وتهدف الوزارة من خلال تنظيم هذه الورش، إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين، والتعريف بممكنات وخدمات الوزارة، بما يعزز البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة، بالإضافة إلى تنمية القطاع غير الربحي في المملكة.