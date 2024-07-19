شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. تطهير وتعقيم 5964 موقعًا في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 5964 موقعًا في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 7015 لترًا من المطهرات والمبيدات في جميع المواقع.

إضافة إلى تنفيذ 1066 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.