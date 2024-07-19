شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوبًا باتجاة مضيق باب المندب. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبيـ تصل سرعتها إلى 36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، يصل إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.