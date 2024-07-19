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السعودية | الهيئة العامة للطرق توضح مدلولات ألوان الأرصفة وفقاً لكود الطرق السعودي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت الهيئة العامة للطرق عن مدلولات ألوان أرصفة الطرق وفقاً لكود الطرق السعودي، حيث كشفت الهيئة أن اللون الأصفر والأسود يدل على منع الوقوف، فيما يدل اللون الأسود والأبيض بالسماح بالوقوف بجانب الطريق، أما اللون الأحمر فهو مخصص لمركبات الطوارئ، فيما تدل الأرصفة ذات اللون الأزرق والأسود بأن هذه المواقف مواقف مدفوعة.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي بهدف توحيد معايير ومواصفات الطرق لجميع الجهات المنفذة، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودتها وسلامتها وتعزيز استدامتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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