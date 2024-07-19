السعودية | النيابة العامة: حمايةُ البيانات الشخصية واجبٌ مستمرٌّ حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت النيابة العامة، أن البيانات الشخصية، هي كل بيان- مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

حماية البيانات الشخصية

وأضافت النيابة، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “يلتزم كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية، وفق نظام حماية البيانات الشخصية، بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية”.

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