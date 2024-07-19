السعودية | مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء يتابع توجيهات انقطاع محافظة شرورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اليوم الخميس 18 يوليو 2024م اجتماعاً حضورياً، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وتابع المجلس تنفيذ التوجيهات كافة التي وجه بها الشركة السعودية للكهرباء، والمتعلقة بانقطاع محافظة شرورة، كما تابع المجلس الإجراءات المتخذة حيال تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، ووجه بسرعة الرفع بنتائج التحقيق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط