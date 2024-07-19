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السعودية | حرس الحدود يقيم معرضاً توعويّاً بالسلامة البحرية في محافظة الخبر

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، معرضاً توعويّاً بالسلامة البحرية تحت شعار “السلامة البحرية”؛ لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية، ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق، وذلك في الفترة (17 – 19 يوليو 2024) بمجمع الظهران مول بمحافظة الخبر.

وتستعرض المديرية في المعرض، التعليمات والأنظمة لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر لسلامة المتنزهين، وجهود حرس الحدود في البحث والإنقاذ، والتعريف برقم الطوارئ (994).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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