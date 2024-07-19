السعودية | ضربات أمنية تطيح بـ 17مروّجاً للمخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أسهمت الحملات الأمنية المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة، في القبض على عدد من مهربي ومروّجي الموادّ المخدرة وإحباط تهريبها في عدة مناطق.

وأطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الروضة في عسير، بـ 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 76 كيلو غرامًا من نبات القات المخدر، وأحبطت تهريب 11893 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة.

وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، القبض على مواطنين بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومقيمين من الجنسية البنجلادشية في المنطقة الشرقية لترويجهما نفس المادة المخدرة، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة عسير، على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في قطاع ظهران الجنوب؛ لتهريبهم 27 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأحبطت تهريب 125500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في قطاع الربوعة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 في بقية الخليج 365.