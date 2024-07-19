مبادرة” قياس” لتحسين تجربة المستفيدين في قطاع النقل السككي تحقق نتائج ملموسة خلال موسم الحج 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة شاملة خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك لقياس رضا المستفيدين من الحجاج في خدمات النقل السككي.

وبينت الهيئة أنه تم إرسال أكثر من 107 آلاف رسالة لقياس رضا المستفيدين من قطار الحرمين السريع خلال الموسم، بالإضافة إلى رموز الاستجابة السريعة والإعلانات الصوتية التي تذاع في المحطات والقطارات، وكذلك إجراء مقابلات مباشرة لفرز آراء الحجاج المستفيدين، وذلك بهدف تعزيز تجربة النقل عبر القطارات، من خلال جمع آرائهم عبر استبيان تضمن تقييمًا للخدمات الرئيسية كتوفر وحجز الرحلات، التنقل بالقطار، وجاهزية المحطات.

وشارك في الاستبيان الذي تمت ترجمته إلى خمس لغات رئيسية (العربية – الإنجليزية، الفرنسية، الأردو، والفارسية)، أكثر من 7 آلاف حاج، حيث تم تعميمه على جميع محطات وقطارات الحرمين السريع والمشاعر المقدسة، مما أسهم في تعزيز الشفافية ورفع الجودة للخدمات المقدمة.

وأضافت أنه تم ربط الاستبيانات بمنصة “صوت العميل” التابعة للهيئة العامة للنقل، لمتابعة نتائج قياس رضا الحجاج بشكل فوري ومستمر، مما سيسهم في تحسين مستوى خدمات النقل في المستقبل، مشيرة إلى إتاحة عدد من قنوات التواصل لتقديم كافة الاستفسارات والملاحظات على مستوى قطاعات النقل المختلفة، البري والبحري والسككي، عبر التواصل مع العناية بالمستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa أو منصات التواصل الاجتماعي @tga_care، أو من خلال التحدث مع مركز الاتصال الموحد 19929.