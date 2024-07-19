شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع بعض الرحلات بالمملكة بسبب عطل فني والان نبدء بالتفاصيل

تنويه من طيران ناس



الجمعة 19 يوليو 2024:

ينوه طيران ناس عن تأثر عملياته بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال.

وتؤكد الشركة أنها تعمل مع مزود… — flynas طيران ناس (@flynas) July 19, 2024

الدمام - شريف احمد - نوه طيران ناس عن تأثر عملياته بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال. الجمعة 19 يوليو 2024:ينوه طيران ناس عن تأثر عملياته بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال.وتؤكد الشركة أنها تعمل مع مزود...— flynas طيران ناس (@flynas)وتؤكد الشركة أنها تعمل مع مزود الخدمة حالياً وكافة الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن. كما نعتذر لضيوفنا المسافرين عن الإرباك الذي تسبب فيه هذا العطل العالمي الخارج عن سيطرتنا ونشكرهم على تفهمهم لهذا الظرف الطارىء، ونؤكد التزام طيران ناس بحفظ حقوق المسافرين وتعويضهم وفق لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني.