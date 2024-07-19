شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة وإيصالات إلكترونية.. أبرز اشتراطات تنظيم خدمات ركن السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لائحة اشتراطات ركن المركبات 2024، عبر منصة ”استطلاع“، لتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتمكين المنشآت التجارية مثل المطاعم والفنادق والمستشفيات من تقديم الخدمة لعملائهم. متطلبات التراخيص وحددت الوزارة 3 متطلبات للتراخيص تتمثل في أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول.

وأوضحت اللائحة أن متطلبات التصاريح تتضمن وجود رخصة تجارية سارية تتضمن نشاط ركن المركبات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مضيفة أنه في حال كان مقدم خدمة ركن المركبات طرف ثاني لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية.

وألزمت مقدم الخدمة بتوقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركبات متلقي الخدمة، وتعهده بتوفير مواقف خاصة بالمستفيدين من الخدمة قبل التشغيل، وتوضيح موقع ركن المركبة لمتلقي الخدمة، وتسليمه إيصال يثبت تسليم المركبة ويكون الايصال مدون عليه اسم مقدم الخدمة وتاريخ ووقت الاستلام. تركيب كاميرات أمنية واشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.

وحظرت اللائحة ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنطقة المرخصة لممارسة النشاط أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويستثنى من ذلك ”كاونتر“ تقديم الخدمة في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

ونصّت على أنه في حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل مراقب البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.

وأوجبت أن تكون واجهة الكاونتر خالية من الملصقات ما عدا ملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR»، وتعليمات الجهات الحكومية. منع الوقوف أمام المحلات ومنعت وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة ويستثنى من ذلك المواقف المخصصة للنشاط، مع حظر استخدام منطقة استلام المركبات لركن المركبات كموقف دائم وتكون فقط لأغراض استلام وتسليم المركبات.

واشترطت اللائحة وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل أو المنشأة «ملصق، لوحة» لاستعراض الوثائق النظامية مثل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.

