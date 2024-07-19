السعودية | طيران ناس: العطل التقني العالمي أدى لتأخر إقلاع بعض رحلاتنا وبطء الخدمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدر طيران “ناس”، أن العطل التقني العالمي أدى لتأخر إقلاع بعض رحلاتنا وبطء الخدمات.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: ينوه طيران ناس عن تأثر عملياته بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطىء الخدمات في الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال.

وأكدت الشركة أنها تعمل مع مزود الخدمة حالياً وكافة الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وتابعت: نعتذر لضيوفنا المسافرين عن الإرباك الذي تسبب فيه هذا العطل العالمي الخارج عن سيطرتنا ونشكرهم على تفهمهم لهذا الظرف الطارىء، ونؤكد التزام طيران ناس بحفظ حقوق المسافرين وتعويضهم وفق لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني.

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