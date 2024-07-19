شكرا لقرائتكم خبر عن مع تعطل الرحلات في العالم.. مطاري الملك خالد والملك فهد يفعّلا أنظمة بديلة لاستمرار خدمات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهكل من مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي بوجود عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية، وامتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في المطار.

وأوضح المطاران أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين.

وعليه نؤكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من

حالة الرحلة.

متمنيان للمسافرين السلامة، مع الحرص لضمان راحتهم. عطل فني عالمي ياتي ذلك عقب إعلان شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب، الذي أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.

كلف الأمر شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.