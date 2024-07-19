شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تؤكد عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل قطاع الطيران عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

توضح #الخطوط_السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد.



كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني. — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) July 19, 2024

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد. كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup)كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.