اخبار السعوديه

الخطوط السعودية تؤكد عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل قطاع الطيران عالميًا

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط تؤكد عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل قطاع الطيران عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد. كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup)

أخبار متعلقة

 

إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من 112 ألف حبة كبتاجون بمنفذي الحديثة والدرة
"سدايا" تؤكد عدم تأثر أنظمتها بالعطل التقني العالمي
كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا