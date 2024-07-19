شكرا لمتابعة خبر عن هل يحق لمالك العقار أن يمنع المستأجر من الزيارات العائلية؟ متحدث هيئة العقار يُجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب تيسير المفرج المتحدث الرسمي لهيئة العقار ، على سؤال:” هل يحق للمالك اشتراط الإيجار لعوائل صغيرة ومنع الزيارات العائلية وتدوين ذلك في عقد الإيجار”.

وقال خلال مداخلته مع قناة «العربيةFM» : “من أهداف وجود عقد إيجار موحد ، تقليل النزاعات والاجتهادات في إعداد عقود الإيجار”.

وأضاف : “هذا العقد فيه مرونة لإتاحة إضافة بنود عقد منطقية لا تؤثر على أساس العقد وهو الإيجار ، لذلك واحدة من المخالفات التي تم رصدها وجود عقود إيجار خارج المنصة وخارج النموذج الموحد للشروط ، داعيا إلى الالتزام بالعقد الموحد في منصة إيجار”