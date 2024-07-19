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هل يحق لمالك العقار أن يمنع المستأجر من الزيارات العائلية؟ متحدث هيئة العقار يُجيب.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب تيسير المفرج المتحدث الرسمي لهيئة العقار ، على سؤال:” هل يحق للمالك اشتراط الإيجار لعوائل صغيرة ومنع الزيارات العائلية وتدوين ذلك في عقد الإيجار”.

وقال خلال مداخلته مع قناة «العربيةFM» : “من أهداف وجود عقد إيجار موحد ، تقليل النزاعات والاجتهادات في إعداد عقود الإيجار”.

وأضاف : “هذا العقد فيه مرونة لإتاحة إضافة بنود عقد منطقية لا تؤثر على أساس العقد وهو الإيجار ، لذلك واحدة من المخالفات التي تم رصدها وجود عقود إيجار خارج المنصة وخارج النموذج الموحد للشروط ، داعيا إلى الالتزام بالعقد الموحد في منصة إيجار”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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