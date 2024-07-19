شكرا لمتابعة خبر عن ‎الخطوط السعودية تعلن عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل قطاع الطيران عالميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الخطوط السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم مؤكدة أن منظومة رحلاتها تسير بشكل جيد.

وأشارت الخطوط السعودية إلى إنها تحيط عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.

‎وضرب خلل فني النظام العالمي لشركة “مايكروسوفت” اليوم الجمعة، مما ترتب علية أعطال في خطوط الملاحة الجوية، لعدد من دول العالم وأيضا تعطيل الخدمات المصرفية.

‎حيث استمرت الأعطال المتصاعدة بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيًا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات Microsoft 365.