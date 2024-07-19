شكرا لمتابعة خبر عن تنويه هام من مطار الملك خالد الدولي بشأن العطل العالمي في الناقلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوه مطار الملك خالد الدولي بوجود عطل على مستوى العالم في الأنظمة المشغلة لعدد من الناقلات الجوية وامتد أثره على عدد من الناقلين الجويين في مطار الملك خالد الدولي.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال لاستخدام الأنظمة البديلة بالتعاون مع الناقلين الجويين.”

وأكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة، مضيفًا :” متمنين لمسافرينا السلامة، مع حرصنا لضمان راحتكم.”