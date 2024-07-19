شكرا لمتابعة خبر عن والد شاب توفي قبل يوم من خطوبته يروي تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى والد الشاب عبد الرحمن عبد الله عايض القحطاني، البالغ من العمر 23 سنة والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث مروري ؛تفاصيل الحادث المروع الذي راح ضحيته هو وشقيقه أثناء التجهيز لخطيبته.

‎وقال الوالد : في يوم عاشوراء كنا على موعد إفطار مع أبنائي الذين قدموا من المنطقة الشرقية إلى الجنوب، ولكن ما حصل لم يكن في الحسبان، حيث أننا فجعنا بخبر وفاة أولادي بعد أن كنا ننتظرهم كي يشاركوننا الإفطار.

‎وأضاف الأب المكلوم : أصيب في هذا الحادث قائد المركبة وهو بندر سعيد عائض القحطاني “ابن عمهم”، والذي أصيب بكسر في الفخذ وأنعم الله عليه بالخروج من المستشفى.

‎وتابع الأب، كنا على موعد مع أهل العروس في مدينة أبها، كي نتم الخطبة ونقدم المهر للعروس، وكان عبد الرحمن سعيدًا بهذه المناسبة، وعاد إلى أبها لإتمام الخطبة كونه يعمل في حرس الحدود في الخبر، أما خالد فهو يدرس في المرحلة الثانوية.

واستطرد “، دفن ابني وشقيقه في الموعد الذي كان يجب أن يكون فيه أسعد يوم في حياته، ولكنها إرادة الله، وليس لنا سوى الصبر والاحتساب، فقد تم دفنهما في قرية القرحاء، رحمهما الله، وحضر العزاء عدد كبير من المعزين الذين أثنوا على الشباب وعلى أخلاقهم الكريمة.