شكرا لمتابعة خبر عن ‎تحويل مديريات الشؤون الصحية إلى فروع لوزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة ، فهد الجلاجل أنه تم تحويل مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات البلاد إلى فروع تابعة إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه الفروع ستؤدي دور الوزارة التنظيمي والإشرافي في المناطق والمحافظات.

‎ ويأتي القرار تنفيذاً لتحول وزارة الصحة عبر فصل الأدوار التنظيمية والإشرافية عن أدوار تمويل الخدمات الصحية وتقديم الخدمات، الذي انطلق بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وإطلاق التجمعات الصحية في كافة مناطق المملكة كمرحلة أولى التي اكتملت بنهاية العام الماضي، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منتصف هذا العام بانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة. ‎ يذكر أن التحول الصحي في المملكة يمثل تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية الحديث، ليرتكز على تعزيز الوقاية قبل العلاج، بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة وتعزيز الوعي وتسهيل الوصول للرعاية الصحية لكافة المواطنين.