شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تؤكد عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل شركة Crowdstrike والان نبدء بالتفاصيل

توضح #الخطوط_السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد.



كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني. — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) July 19, 2024

عطل فني عالمي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد. كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup)كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.ياتي ذلك عقب إعلان شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب، الذي أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.كلف الأمر شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.