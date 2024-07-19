شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تؤكد عدم تأثر عملياتها التشغيلية بعطل شركة Crowdstrike والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد. كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup)
كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
كلف الأمر شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.
توضح #الخطوط_السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عن ما يشهده قطاع الطيران حول العالم. حيث تسير منظومة رحلاتها بشكل جيد.— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) July 19, 2024
كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
كما تحيط "السعودية" عناية ضيوفها بأنه سيتم موافاتهم بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
عطل فني عالميياتي ذلك عقب إعلان شركة مايكروسوفت عن وجود خلل في نظامها العام العالمي بشركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" وتأثر خدماتها في مختلف أنحاء العالم بسبب تعطل أنظمة الحواسب، الذي أدى إلى خروج مطارات عالمية عن الخدمة.
كلف الأمر شركات الطيران إلغاء جميع الرحلات الجوية على مستوى العالم نتيجة مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر.